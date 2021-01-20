Китай осуществил запуск третьего спутника мобильной связи "Тяньтун-1"

20 января 2021, 10:15

По сообщениям сетевых источников, Китай осуществил успешное выведение на орбиту третьего спутника связи «Тяньтун-1».

Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

В сообщении говорится о том, что запуск был осуществлён в 00:25 по местному времени (19:25 по Москве, вторник). Для выведения спутника на орбиту использовалась ракета CZ-3B, а сам пуск произведён с площадки космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань. Отмечается, что этот пуск стал 358-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».



Напомним, первые два космических аппарата группы «Тяньтун-1» были запущены в космическое пространство в 2016 и 2020 годах. Они используются для формирования мобильной сети, которая, по заявлениям китайской стороны, обеспечивает предоставление качественных услуг связи независимо от погодных условий. Предполагается, что эта сеть будет доступна не только на территории Китая, но в некоторых соседних государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, в странах Ближнего Востока, Африке и акватории Индийского океана.



Стоит отметить, что Китай ведёт активное развитие собственной национальной космической программы, в рамках которой осуществляется разработка метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников. Помимо этого, в Поднебесной разрабатываются технологии для освоения Луны, исследования астероидов и Марса. Согласно имеющимся данным, Китай намерен в ближайшее время приступить к интенсивному изучению поверхности Красной планеты.



Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники имеет большие планы на 2021 год. До конца года корпорация намерена провести не менее 40 пусков ракет, поставив тем самым новый национальный рекорд.

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