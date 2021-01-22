Китай открыл свой новый космический год успешным запуском спутника связи

22 января 2021, 10:45

Китай осуществил запуск спутника связи Тяньтун 1-03, который ознаменовал начало очень загруженного комического года для Китая.

Ракета CZ-3B («Чанчжэн-3B» или Long March 3B) стартовала в 19:25 по московскому времени во вторник 19 января с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.

Менее чем через час Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) — главный космический подрядчик Китая — подтвердила, что спутник был успешно выведен на геостационарную переходную орбиту. В следующие недели спутник достигнет заданного положения на геостационарной орбите. На высоте 35 786 километров он будет вращаться по орбите со скоростью, которая удержит его в заданной точке над Землёй — геостационарная орбита это позволяет и потому очень полезна для обеспечения стабильных услуг связи.



Как видно из нумерации, Тяньтун 1-03 является третьим спутником в серии Тяньтун 1. Эти аппараты массой 5,2 тонны каждый вместе с наземной системой мобильной связи призваны формировать единую сеть, которая будет предоставлять услуги мобильной связи в Китае, прилегающих к нему странам, Среднему Востоку и Африке, а также на большей части Тихого и Индийского океанов. Он предназначен для передачи стабильной голосовой и цифровой информации самолётам, автомобилям и морскому транспорту в любую погоду. Все три спутника эксплуатируются компанией China SatCom, которая специализируется на услугах спутниковой и телекоммуникационной связи.

Данный запуск стал первым из более чем 40, которые CASC запланировала на текущий год. Ожидается, что коммерческие китайские компании, включая Expace, Landspace, iSpace и Galactic Energy, также проведут ряд собственных миссий в 2021 году. Сичан — один из самых загруженных космодромов в мире, несмотря на то, что он расположен в отдалённой части юго-западного Китая. С него в этом году будет осуществлён 21 пуск.

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