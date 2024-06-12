Дуда: Необходимо официально пригласить Украину в НАТО

12 июня 2024, 12:15

"Необходимо официально пригласить Украину в НАТО. [...] Для нас очевидно, что Украина не может быть полноценно принята в Альянс, пока не закончится война, но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также демонстрация НАТО россии того, что к стремлению украинского народа присоединиться к Североатлантическому альянсу прислушиваются, его понимают и выполняют", — сказал президент Польши.