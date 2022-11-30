Производители одноразок ориентируются на онлайн и безтабачные изделия

30 ноября 2022, 17:55

Объем мирового рынка одноразовых электронных сигарет в 2021 году оценивался в 5,7 млрд долларов США, и ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 11,2% в период с 2022 по 2030 год. Согласно статье, опубликованной Национальной медицинской библиотекой, в феврале 2022 года использование одноразовых электронных сигарет среди молодежи в США увеличилось до 50,2% по сравнению с прежним базовым уровнем в 22,1%.

Кроме того, в течение прогнозируемого периода рынок будет стимулировать растущий спрос на одноразку без табака в связи с опасениями среди потребителей насчет здоровья.

В условиях пандемии COVID-19 продавцы электронных сигарет приняли несколько маркетинговых стратегий для увеличения продаж продукции. Ключевые игроки на рынке начали предлагать эти продукты в Интернете через различные веб-сайты электронной коммерции, в том числе и Amazon. Кроме того, доступность одноразовых электронных сигарет, одобренных различными органами здравоохранения, такими как Национальное управление медицинской продукции (NMPA), в качестве лучшей альтернативы курению табака, будет хорошо интегрироваться с тенденцией роста.

Ожидается, что растущая популярность одноразовых электронных сигарет среди потребителей, особенно среди миллениалов, будет способствовать росту рынка в ближайшие годы. Ключевые игроки запускают новые и инновационные продукты, чтобы удовлетворить растущий спрос на эти продукты среди потребителей. Например, британский вейп-бренд Dinner Lady выпустил одноразовую вейп-ручку с восемью вкусами, включая лимонный пирог, банановый лед, цитрусовый лед и клубничный лед. Инициатива была предпринята для поддержки потребителей с точки зрения здоровья и привлечения их к более экологичным вариантам замены горючих сигарет.

Изменяющийся переход потребителей к более беспроблемному курению, без необходимости подзарядки или заправки, поможет рынку набрать обороты в ближайшие годы. Например, в мае 2022 года RELX International вышла на рынок одноразовых вейпов, добавив два новых бренда одноразовых вейпов: RELX x BubbleMon и WAKA Mini к своей линейке вейпов премиум-класса в Великобритании. Продукт бренда RELX x BubbleMon доступен в двух разных стилях - узорчатый цвет и простой цвет блока. Устройства оснащены прозрачным масляным шкафчиком, который показывает уровень жидкости для электронных сигарет, оставшейся внутри устройства, что позволяет потребителям знать, когда покупать новое устройство.

Растущая склонность потребителей к различным ароматизированным продуктам, таким как корица, ягоды, ваниль, шафран и яблоко, предоставит прибыльную возможность для игроков, работающих на рынке одноразовых электронных сигарет. Например, в июле 2021 года бренд одноразок BIDI Stick представил новые названия ароматов, являющиеся прямым переводом их предыдущих ароматов, таких как Marigold (ранее Icy Mango), Arctic (ранее Mint Freeze) и Solar (ранее Berry Blast). Этот подход был разработан, чтобы обойти будущие ограничения на продажу ароматизированных одноразовых электронных сигарет, которые не соответствовали политике правительства, и изменить существующие характеристики продукта.

Однако растущий потенциальный риск, возникающий на каждом этапе жизненного цикла одноразовых электронных сигарет, включая производство, использование и утилизацию, может нанести потенциальный вред окружающей среде, что, как ожидается, изменит темпы роста рынка. Согласно статье, опубликованной Truth Initiative, в марте 2021 года почти половина (49,1%) молодых людей не знали, что делать с использованными электронными сигаретами и одноразовыми устройствами. Полученные электронные отходы часто отправляются из западных стран в развивающиеся страны, что создает экологическую опасность переработки, утилизации и сжигания отходов для более бедных стран. Однако правительственные инициативы по безопасной утилизации этих продуктов помогут рынку расти.