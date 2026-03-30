Евродепутатам рекомендовали взять в Китай одноразовые телефоны

30 марта 2026, 12:15

Депутатам Европейского парламента, которые на следующей неделе посетят Китай, предписано иметь при себе одноразовые телефоны и оставить личные устройства дома, сообщили изданию Politico два члена делегации.

30 марта – 2 апреля 9 депутатов Европарламента отправятся в Пекин и Шанхай. Их визит будет посвящен вопросам цифровых технологий и правил электронной коммерции. Как сообщила комиссия, это первая парламентская делегация, посещаюшая Китай за последние 8 лет.Согласно изданию, в последние годы опасения по поводу китайского кибершпионажа достигли своего пика, поскольку власти раскрыли все больше и больше атак, совершаемых поддерживаемыми государством китайскими хакерскими группами против европейских правительств и частного сектора.