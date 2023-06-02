2 июня 2023, 9:15

Декілька країн погодилися передати свої системи Patriot Україні - Моравецький

Володимир Зеленський обговорив із європейськими премʼєр-міністрами питання постачання Україні нових систем ППО та навчання українських пілотів на винищувачах F-16.


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