Британія передасть Україні 8-10 транспортних гелікоптерів Puma HC.2

Ці гелікоптери мають здатність до нічних тактичних польотів, можуть перевозити до 15 екіпірованих і озброєних солдатів, а також оснащені сучасними системами самозахисту від ракетного вогню з землі.
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