ГлавнаяНовости
3 апреля 2025, 11:15

Британія передасть Україні 8-10 транспортних гелікоптерів Puma HC.2

Ці гелікоптери мають здатність до нічних тактичних польотів, можуть перевозити до 15 екіпірованих і озброєних солдатів, а також оснащені сучасними системами самозахисту від ракетного вогню з землі.


Оцените новость:
  • 0 оценок