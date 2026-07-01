Комплекс може працювати як перехоплювач ворожих безпілотників і як ударний дрон. Його заявлена роль - посилення “малої ППО” та ураження тактичних цілей.
Україна нарощує власні засоби протидії російським дронам, що особливо важливо на тлі масованих нічних атак.
1 июля 2026, 8:15
Міноборони допустило до експлуатації український БпАК “ТАЛІОН”
Комплекс може працювати як перехоплювач ворожих безпілотників і як ударний дрон. Його заявлена роль - посилення “малої ППО” та ураження тактичних цілей.
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