Міноборони допустило до експлуатації український БпАК “ТАЛІОН”

1 июля 2026, 8:15

Комплекс може працювати як перехоплювач ворожих безпілотників і як ударний дрон. Його заявлена роль - посилення “малої ППО” та ураження тактичних цілей.



Україна нарощує власні засоби протидії російським дронам, що особливо важливо на тлі масованих нічних атак.