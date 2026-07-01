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1 июля 2026, 8:15

Міноборони допустило до експлуатації український БпАК “ТАЛІОН”

Комплекс може працювати як перехоплювач ворожих безпілотників і як ударний дрон. Його заявлена роль - посилення “малої ППО” та ураження тактичних цілей.

Україна нарощує власні засоби протидії російським дронам, що особливо важливо на тлі масованих нічних атак.


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