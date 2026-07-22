22 июля 2026, 9:45

США запровадили 50% мита на канадські товари

У Білому домі заявили, що нові мита покликані компенсувати збитки та несприятливі умови для американської торгівлі, викликані політикою Канади.



Мита, які набудуть чинності через 30 днів, охоплять молочну продукцію, меблі, вудки, насіння, одяг, вино, хокейні ключки, цемент та навіть перуки.



Коментуючи санкції, старший представник зазначив:



"Їм потрібна наша допомога, щоб вижити. Вони не зможуть вижити без нас."



За даними Reuters, мита торкнуться канадського експорту на майже $20 млрд і можуть загострити торговий конфлікт між країнами. Торгові війни, зокрема з Канадою, є вкрай непопулярними серед американців. Їх оцінюють навіть нижче, ніж іранську авантюру Трампа.

