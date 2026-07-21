В Італії шахраї надсилають фальшиві листи від податкової: як не втратити дані

21 июля 2026, 13:45

Податкова служба Італії попередила про нову хвилю фішингових атак.

Шахраї надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від Agenzia delle Entrate, щоб викрасти логіни та паролі користувачів.

У листах є посилання на підроблений сайт, який майже не відрізняється від справжнього. Після введення електронної пошти та пароля ці дані потрапляють до зловмисників.



Щоб не стати жертвою шахраїв:

не відкривайте підозрілі електронні листи та одразу їх видаляйте;

не переходьте за посиланнями з таких повідомлень;

заходьте до державних сервісів лише через офіційний сайт або збережені закладки;

використовуйте для входу тільки офіційні системи ідентифікації SPID, CIE або CNS.



Якщо ви отримали такий лист, не вводьте свої персональні дані та не відкривайте вкладені файли.