В Італії шахраї надсилають фальшиві листи від податкової: як не втратити дані

Податкова служба Італії попередила про нову хвилю фішингових атак.
Шахраї надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від Agenzia delle Entrate, щоб викрасти логіни та паролі користувачів.
У листах є посилання на підроблений сайт, який майже не відрізняється від справжнього. Після введення електронної пошти та пароля ці дані потрапляють до зловмисників.
Щоб не стати жертвою шахраїв:
не відкривайте підозрілі електронні листи та одразу їх видаляйте;
не переходьте за посиланнями з таких повідомлень;
заходьте до державних сервісів лише через офіційний сайт або збережені закладки;
використовуйте для входу тільки офіційні системи ідентифікації SPID, CIE або CNS.
Якщо ви отримали такий лист, не вводьте свої персональні дані та не відкривайте вкладені файли.