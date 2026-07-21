Усі 48 збірних використовували FIFA AI Pro на FIFA 2026

21 июля 2026, 14:15

Lenovo та FIFA відкрили безпрецедентний доступ до даних і аналітики для всіх учасників Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 завдяки FIFA AI Pro — спеціалізованій платформі для аналізу футбольних матчів.

Вона координує роботу кількох ШI-агентів, які аналізують мільйони масивів даних, опрацьовують понад 2 000 різних показників і за лічені хвилини формують аналітичні висновки у вигляді детальних звітів, графіків та інтерактивних анімацій.

Створена на базі Lenovo AI Factory, FIFA AI Pro – це суперагент знань, який побудований на платформі агентів Lenovo xIQ. Система координує роботу кількох ШI-агентів, які аналізують мільйони масивів даних, опрацьовують понад 2 000 різних показників і всього за кілька хвилин готують аналітичні висновки, звіти та анімації.

До появи FIFA AI Pro настільки глибокий аналіз могли дозволити собі лише найбагатші футбольні збірні. Усі учасники турніру отримали доступ до однаково потужних аналітичних інструментів, завдяки чому навіть збірні з меншими ресурсами можуть готуватися до матчів на рівні фаворитів світового футболу.

Розширений формат турніру за участю 48 збірних приніс чимало несподіваних результатів, особливо серед команд, які вперше виступають на такому рівні.

Збірна Кабо-Верде завершила виступ на Чемпіонаті світу, не зазнавши жодної поразки в основний час. На старті турніру вона зіграла внічию з Іспанією, одним із головних фаворитів, а в 1/16 фіналу лише в додатковий час поступилася збірній Аргентини.

Інший дебютант, збірна Кюрасао, зіграла внічию зі збірною Еквадору. Демократична Республіка Конго здобула нічиї у матчах проти Колумбії та Португалії, Англія не змогла переграти Гану, а чотириразові чемпіони світу, збірна Німеччини, несподівано вибули з турніру після поразки від Парагваю.

Хоча такі несподівані результати пояснюються сукупністю різних чинників, доступ до FIFA AI Pro дав усім 48 збірним можливість готуватися до матчів за допомогою революційного корпоративного ШI-помічника, створеного спеціально для футбольної аналітики.

FIFA AI Pro створено у постійній співпраці з футбольними аналітиками та на основі Football Language від FIFA. Платформа поєднує сучасну ШI-інфраструктуру з інтуїтивно зрозумілим і доступним інтерфейсом, розробленим для практичної підготовки до матчів та ухвалення рішень.

Завдяки цій технології ШI розуміє синоніми, запити різними мовами та ієрархію футбольних понять. FIFA AI Pro виходить далеко за межі базової статистики: платформа опрацьовує прямі запити, виконує завдання з аналізом кількох показників, здійснює розрахунки в режимі реального часу та формує контекстні висновки з підходом професійного аналітика. Залежно від завдання система може адаптивно перемикатися між режимами швидкого та поглибленого аналізу.

