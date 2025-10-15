Алжир готується до війни: рекордний оборонний бюджет на 2026 рік

15 октября 2025, 14:45

Алжирський уряд затвердив безпрецедентний оборонний бюджет у 25 мільярдів доларів на 2026 рік — найбільший в історії країни.

Попри зниження цін на нафту та прогнозований дефіцит бюджету у 40 мільярдів, влада вирішила продовжити курс на масштабне посилення армії.

Загальний державний бюджет Алжиру на 2026 рік становить $135 млрд — на 7 млрд більше, ніж у 2025-му. Частка оборонних витрат зросла до 20,6% від усіх державних видатків, перевищивши навіть фінансування Міністерства фінансів (20,3%). Це означає, що кожен п’ятий динар у країні буде спрямовано на потреби армії.Така концентрація коштів у військовому секторі продовжує тенденцію останніх років: у 2023-му оборонні витрати сягнули $18 млрд, у 2024-му — $22 млрд, а в 2025-му — $24 млрд. Підвищення фінансування відбувається попри відсутність нових масштабних загроз. Алжир продовжує апелювати до нестабільності у Сахельському регіоні (зокрема, в Малі та Нігері) та давнього суперництва з Марокко.Аналітики зазначають, що реальні причини такого рішення лежать глибше — Алжир прагне утвердити себе як провідну військову силу Північної Африки. Додатковим чинником стали повідомлення про нові оборонні контракти з Росією — зокрема, закупівлю винищувачів Су-57* та Су-34, які вже нібито проходять тестові польоти перед передачею.Попри амбіційність планів, фінансова стійкість цієї політики викликає сумніви: падіння нафтових доходів і розрив між доходами та видатками можуть змусити уряд Алжиру вдаватись до скорочень або позик. Проте влада, схоже, готова приймати ці ризики заради збереження впливу армії — центрального інструменту своєї внутрішньої й регіональної політики.