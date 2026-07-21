Звіт OPPO зі сталого розвитку за 2025 рік

21 июля 2026, 17:14

OPPO опублікувала Звіт зі сталого розвитку за 2025 рік, у якому відзначається прогрес компанії у впровадженні принципів сталого розвитку в корпоративну стратегію, продукти та операційну діяльність на тлі розширення бізнесу в понад 90 країнах і регіонах світу.

Спираючись на п'ятикомпонентну систему сталого розвитку, що охоплює Операційну діяльність та комплаєнс, Захист довкілля, Турботу про працівників, Доброчесні інновації та Взаємодію з екосистемою, OPPO продовжує сприяти формуванню здорової та сталої екосистеми.OPPO інтегрує принципи екологічного розвитку у весь процес технологічних інновацій, досліджень і розробок, виробничих операцій та співпраці в ланцюгу постачання.

У межах свого зобов'язання щодо екологічної та низьковуглецевої діяльності, OPPO проводить оцінку життєвого циклу (LCA) смартфонів, щоб виміряти вплив на довкілля на всіх етапах: постачання матеріалів, виробництва, логістики, використання та утилізації після закінчення терміну служби. У 2025 році компанія OPPO завершила оцінку LCA для 23 моделей смартфонів, підтримавши розробку більш екологічного дизайну продуктів зі зменшеним вуглецевим слідом.

OPPO також продовжує вдосконалювати екологічне пакування, збільшуючи використання перероблених матеріалів та зменшуючи частку пластику. У 2025 році перероблена макулатура використовувалася в пакуванні всіх продуктів OPPO, що становило приблизно 43% від загального обсягу матеріалів для пакування смартфонів. Починаючи з Європи, компанія також розпочала процес заміни традиційного пластику на паперово-пластикові матеріали, виготовлені з рослинних волокон та макулатури. У 2025 році ці альтернативні матеріали склали близько 14% від усього пакування смартфонів, що використовується в цьому регіоні.

Крім власне продуктів, OPPO продовжує скорочувати викиди у всій своїй операційній діяльності, водночас прискорюючи перехід на відновлювані джерела енергії. Протягом останніх трьох років рівень викидів вуглецю від власної діяльності OPPO щорічно знижувався, впавши ще на 1,22% у 2025 році. Компанія також провела комплексну інвентаризацію викидів Scope 3 за одинадцятьма ключовими категоріями, зафіксувавши зниження викидів Scope 3 на 2,57% порівняно з минулим роком. Разом з тим, використання електроенергії з відновлюваних джерел на виробничих базах OPPO зросло майже на 70%, що стало ще одним вагомим кроком на підтримку зусиль компанії зі скорочення викидів вуглецю.

Керуючись своєю місією «Технології для людства, добро для всього світу» (Technology for Mankind, Kindness for the World), OPPO продовжує перетворювати технологічні інновації на практичні рішення, які сприяють цифровій інклюзії та підтримують здоровий спосіб життя. Це підкріплюється масштабним портфелем патентів, який станом на кінець 2025 року налічував 118 000 патентних заявок і 66 000 виданих патентів.

З метою покращення цифрової інклюзії OPPO інтегрувала дизайн доступності в операційну систему ColorOS, щоб зробити смартфони зручнішими для користувачів із порушеннями зору, слуху та моторики. У 2025 році компанія додатково оптимізувала понад 30 основних застосунків ColorOS для покращення доступності у повсякденних сценаріях використання. Для користувачів із порушеннями зору ColorOS допомагає перетворювати вміст екрана на аудіо за допомогою таких функцій, як TalkBack та Опис зображення (Image Description), тоді як такі інструменти, як збільшення, корекція кольору та інверсія кольору, допомагають покращити читабельність екрана. Для користувачів із порушеннями слуху ColorOS надає такі візуальні допоміжні засоби, як транскрибування мовлення в текст та спалахи-сповіщення.

У 2025 році Лабораторія фітнесу та здоров'я OPPO (OPPO Fitness Health Laboratory) у Біньхайвані офіційно розпочала роботу як найбільша у світі дослідницька база компанії у сфері спорту та здоров'я, що зосереджена на таких напрямах, як фізичні навантаження, здоров'я серцево-судинної системи, здоровий сон та управління способом життя. Завдяки власним дослідницьким потужностям і партнерству з провідними медичними та академічними установами, лабораторія просуває розумні інновації у сфері охорони здоров'я: когнітивне здоров'я, контроль ваги, моніторинг артеріального тиску та управління здоров'ям на базі ШІ, перетворюючи результати досліджень на доступні функції, які роблять повсякденне піклування про здоров'я більш персоналізованим, зручним і проактивним.У 2025 році компанія OPPO спрямувала понад 37 мільйонів юанів на громадські благодійні ініціативи та продовжила співпрацювати з низкою партнерів задля підтримки освіти, збереження культурної спадщини та зміцнення стійкості громад по всьому світу.

Другий рік поспіль OPPO співпрацює з Discovery Channel у межах ініціативи «Культура в об'єктиві» (Culture in a Shot), популяризуючи культурне розмаїття та міжкультурне взаєморозуміння через мобільну фотографію. Під гаслом «Святкуй мить» ініціатива привертає увагу до різноманітних фестивалів і традицій у п'ятнадцяти країнах, заохочуючи користувачів у всьому світі фіксувати та ділитися культурним розмаїттям через власні об'єктиви, оживляючи традиційну культуру в сучасному світі.



У 2025 році також відбулося поглиблення співпраці OPPO з ЮНЕСКО задля забезпечення рівного доступу до освіти та розширення цифрової інклюзії. У рамках цього партнерства OPPO передала 1000 планшетів для підтримки ІТ-освіти молоді у п'яти країнах Азії та Африки. У Таїланді ці планшети використовуються викладачами та учнями для вивчення і практики комп'ютерного програмування, тоді як по всій Африці, де брак обладнання тривалий час ставав на заваді цифровій освіті, планшети допомагають розширити доступ до технологій і створити нові можливості для молоді.

Завдяки довгостроковому партнерству з УЄФА, компанія OPPO також продовжує підтримувати розвиток спортивної культури та спортивних талантів у всьому світі. У 2025 році компанія запустила низку спортивних благодійних проєктів у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці, підтримуючи місцеві громади та ініціативи з розвитку локальних талантів.