У Нацгвардії викрили схему розкрадання понад 150 млн грн

22 июля 2026, 8:45

За даними слідства, посадовці Нацгвардії у змові з підприємцями завищили вартість складу більш ніж на 143 млн грн, а також привласнили ще понад 7 млн грн під час інших закупівель.



Восьми фігурантам уже повідомили про підозру. Суд також арештував їхнє майно: елітні квартири, преміальні автомобілі, земельні ділянки та значні суми готівки.