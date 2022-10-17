Укрпошта оголошує конкурс на розробку ескізу різдвяної поштової марки

17 октября 2022, 9:15

Попри те, що війна знівелювала всі свята, і українці чекають лише одного – перемоги у війні з росією, наші традиції не мають бути скасованими.

І хоча цього року ми навряд чи будемо святкувати Новий рік, але ми точно будемо відчувати цю чарівну атмосферу, сповнену сподіваннями на кращий рік прийдешній. Тому, щоб підтримати традиції і сконцентрувати побажання українців на 2023 рік, Укрпошта оголошує конкурс на створення ескізу різдвяної поштової марки.

Ми вже маємо досвід, коли марка стала пророчою. Тож Укрпошта закликає всіх, насамперед українських художників, повторити цей приклад і створити різдвяну українську поштову марку, яка обов'язково стане пророчою і принесе українцям мир, перемогу, єднання родин.Укрпошта запрошує долучитися до конкурсу на розробку різдвяної поштової марки ілюстраторів, художників та дизайнерів, які готові запропонувати своє бачення ескізу поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!».«Різдвяне диво – це зовсім не про магію. Це про те, коли сотні тисяч людей, охоплених спільним бажанням, кожен в свій спосіб докладається до його реалізації. Різдвяне диво для України – це не тільки про завершення війни, а ще й про те, що буде після цього завершення: чоловіки, сини, брати повернуться з війни додому, мами з малими дітками приїдуть з-за кордонів, наші красиві українські жінки знову почнуть усміхатися, а мужні чоловіки – повернуться до мирного життя, в якому вони були водіями, фінансистами, підприємцями, айтішниками. Я вірю, що коли Укрпошта матеріалізує українське різдвяне диво у вигляді поштової марки, а всі українці повірять в нього – воно обов’язково станеться. Випуск різдвяної марки був традицією в Укрпошті, а цьогоріч – це ще й наш обов’язок. Обов’язок пронести крізь війну промінчик мирного життя, в якому є сімейні свята і традиції, і до якого ми всі обов’язково повернемось після перемоги України», – прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.Ескіз марки має містити в собі головні символи Різдва та Нового року, традиційні українські святкові атрибути, а також національний колорит, який зможе пробудити найтепліші емоції та почуття. Цьогорічні традиційні свята набувають особливих смислів та цінностей: наші військові зустрінуть їх на фронтах, захищаючи Україну від російських терористів, хтось за тисячі кілометрів від рідного дому, а хтось у своїх містах та селах, наближаючи нашу Перемогу. Проте кожен українець, де б він не знаходився, загадає одне, спільне для всіх бажання – Перемогу України.Ескіз поштової марки необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi. Використання в ескізах фотоматеріалів, тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх осіб. Кількість робіт від одного учасника – не більше 5.Збір ескізів триватиме з 15 по 25 жовтня включно. Робота-переможець буде відтворена Укрпоштою на поштових марках України.Конкурсні роботи в термін до 25.10.2022 р. включно можна надіслати перейшовши та зареєструвавшись за посиланням.Укрпошта залишає за собою право запропонувати іншим учасникам, авторам цікавих ідей, співпрацю з публікації їхніх робіт на різдвяних конвертах і картках.