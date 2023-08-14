14 августа 2023, 8:45

В Турции запустили ракету-зонд компании Roketsan

Разработанная с использованием передовых инженерных технологий в рамках усилий Турции по освоению космоса ракета была запущена с космодрома Игнеада.


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