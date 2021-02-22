Арабский зонд сел на Марсе

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" ("Надежда"), который 9 февраля успешно достиг орбиты Марса, прислал на Землю первое фото.
Как утверждают в Associated Press, на фото запечатлен северный полюс Марса, а также самый большой вулкан планеты – Олимп. По данным Космического агентства ОАЭ, изображение, переданное зондом "Надежда", было получено с высоты 25 000 километров над поверхностью планеты.
В космическом центре Мухаммеда бен Рашида ранее сообщали, что зонд, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 000 километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты, где формируется ее погода.
Что предшествовало: 19 июля прошлого года в 23:58 по киевскому време ни космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд. В космос аппарат доставила ракета-носитель компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.
Всего за почти 7 месяцев полета аппарат преодолел 480 миллионов километров. По сообщению CNBC, эксперты оценивали вероятность успешного выхода зонда на орбиту Марса примерно в 50%.
Напомним, что 9 февраля ОАЭ стали пятой страной (организацией) в мире, которая отправила космические аппараты на Марс. Ранее миссии на четвертую планету Солнечной системы отправляли США, СССР, Индия и Европейское космическое агентство (ESA). Эмираты стали также второй страной, которая успешно выполнила миссию с первой попытки, первыми это удалось сделать Индии).