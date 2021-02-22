Арабский зонд сел на Марсе

22 февраля 2021, 12:15

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" ("Надежда"), который 9 февраля успешно достиг орбиты Марса, прислал на Землю первое фото.

Как утверждают в Associated Press, на фото запечатлен северный полюс Марса, а также самый большой вулкан планеты – Олимп. По данным Космического агентства ОАЭ, изображение, переданное зондом "Надежда", было получено с высоты 25 000 километров над поверхностью планеты.В космическом центре Мухаммеда бен Рашида ранее сообщали, что зонд, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 000 километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты, где формируется ее погода.Что предшествовало: 19 июля прошлого года в 23:58 по киевскому време ни космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд. В космос аппарат доставила ракета-носитель компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.Всего за почти 7 месяцев полета аппарат преодолел 480 миллионов километров. По сообщению CNBC, эксперты оценивали вероятность успешного выхода зонда на орбиту Марса примерно в 50%.Напомним, что 9 февраля ОАЭ стали пятой страной (организацией) в мире, которая отправила космические аппараты на Марс. Ранее миссии на четвертую планету Солнечной системы отправляли США, СССР, Индия и Европейское космическое агентство (ESA). Эмираты стали также второй страной, которая успешно выполнила миссию с первой попытки, первыми это удалось сделать Индии).