В Азербайджане испытали новый реактивный дрон ASFAR

12 июня 2026, 10:15

Компания DEFTECH Azerbaijan, занимающаяся производством военных дронов, провела первый полет беспилотного летательного аппарата ASFAR, оснащенного реактивным двигателем.



ASFAR разработан и создан специалистами DEFTECH Azerbaijan. По заявлению компании, новый дрон объединяет высокую скорость, точные инженерные решения и современный аэрокосмический дизайн, демонстрируя переход к беспилотным системам нового поколения.