12 июня 2026, 8:15

Ідеться про Олександра Сердюка — партнера адвокатського об’єднання AVER LEX, яке роками представляло інтереси Януковича у справах про держзраду та події Майдану.

Сам адвокат неодноразово відвідував експрезидента-втікача в росії та публічно просував тезу про його нібито «політичне переслідування».

Після початку повномасштабної співпраця з Януковичем стала настільки токсичною, що Асоціація правників України призупинила партнерство з AVER LEX, заявивши про неможливість підтвердити спільність цілей і цінностей під час війни. У відкритих джерелах також згадуються професійні контакти Сердюка з адвокатом Валентином Рибіним. Раніше медіа повідомляли, що контакти обох були розміщені на стендах посольства рф у Києві як рекомендованих адвокатів для осіб, які вважали себе «постраждалими від державного перевороту» 2014 року.

Додаткової уваги історії додає особа самого Карлоса Фузіями — засновника Mining Express, якого міжнародні розслідувачі пов’язують із криптовалютними схемами та можливим відмиванням коштів. За даними бразильських правоохоронців, у межах операції Fortuito 2 було заблоковано активи, пов’язані зі структурами бізнесмена, на суму близько 300 млн реалів.

На цьому тлі поява у справі Фузіями адвоката, який багато років був пов’язаний із захистом Януковича та фігурував у середовищі проросійських політичних діячів, викликає дедалі більше запитань.