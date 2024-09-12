Криптовалютний ринок у серпні: аналіз від Binance Research

12 сентября 2024, 0:34

У серпні 2024 року ринок криптовалют зазнав значного падіння на 13,1% від загальної ринкової капіталізації.

Його спровокували глобальні макроекономічні проблеми та слабкі показники безробіття у США, що посилило побоювання щодо рецесії. Рішення Банку Японії 5 серпня підвищити відсоткові ставки спричинило суттєві збої на світових фондових ринках. Особливо постраждали азійські індекси, такі як MSCI Asia Pacific та японський Nikkei 225, які зазнали різких втрат протягом дня. Ця волатильність поширилася і на ринок криптовалют, що призвело до ліквідацій на понад 819 мільйонів доларів США за один день.



Попри цей "швидкий крах" ринок почав стабілізуватися після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув на можливе зниження відсоткових ставок у вересні. Крім того, Бюро економічного аналізу США переглянуло показник зростання ВВП за другий квартал до 3%, що перевершило очікування.

Ставка федеральних фондів США була на найвищому рівні з 2001 року після значного циклу підвищення ставок між березнем 2022 року та липнем 2023 року. Після того, як ставки утримувалися стабільними протягом 8 зустрічей поспіль, усі очі вказують на зниження ставки на наступній зустрічі 17 вересня. -18. Для контексту, ФРС коригує цільову ставку федеральних фондів відповідно до економічних умов. Це робиться для виконання їхнього подвійного мандату – підтримувати стабільні ціни (тобто тримати інфляцію під контролем) і підтримувати максимальну зайнятість. Тепер, коли інфляція в США суттєво знизилася з максимумів і швидко наближається до цільового рівня в 2%, ФРС зосередилася на безробітті. Сподіваємось, зниження цільової ставки (тобто ціни кредиту) має призвести до нового припливу грошей в економіку, що може сприяти більшому найму та покращенню показників зайнятості.Комісії за транзакції та смарт-контракти у мережі Ethereum на рівні Layer-1 досягли найнижчого рівня за понад п'ять років, причому в останні тижні кілька транзакцій низького пріоритету коштували один гвей або менше. Зниження комісій можна пояснити зменшенням активності в мережі та впровадженням блобів під час оновлення Dencun у березні, що не тільки знизило комісії на рівні Layer-2, але й зменшило завантаженість на рівні Layer-1 Ethereum, тим самим сприяючи загальному зниженню комісій.Незважаючи на появу конкурентних платформ для запуску мем-коїнів, Pump.fun залишається лідером, встановивши новий рекорд цього місяця — за один створено день понад 20 тисяч токенів. Платформа вже запустила майже 2 мільйони токенів, і з середини серпня вона забезпечує понад 60% щоденних транзакцій на децентралізованих біржах, заснованих на Solana. У міру посилення конкуренції буде цікаво побачити, чи зможе Pump.fun зберегти свою домінуючу позицію як провідна платформа для запуску мем-коїнів.Ринок стейблкоїнів продовжує стрімко розвиватися, кількість транзакцій наближається до історичних максимумів. Значне зростання спостерігається в екосистемах CELO та Solana. Поки пропозицію на USDT CELO швидко досягла позначки 200 мільйонів доларів США, Solana лідирує за кількістю транзакцій, що допомогло PayPal’s PYUSD досягти ринкової капіталізації в 1 мільярд доларів США. Оскільки стейблкоїни набирають популярності в усьому світі, важливо стежити за тим, як макроекономічні фактори та зміни в регулюванні впливатимуть на розвиток цього сектору.