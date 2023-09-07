Київстар допоміг укомплектувати 16 інженерно-саперних груп Cил підтримки ЗСУ

7 сентября 2023, 9:15

Мобільний оператор та його абоненти продовжують споряджати інженерно - саперні групи Cил підтримки ЗСУ для очищення території України від мін.

Завдяки спільній з «Повернись живим» ініціативі «Нам тут жити» зібрано вже понад 93 мільйони грн, а 16 інженерно - саперних груп отримали комплекти необхідної техніки, автівки та набори сучасного обладнання для знешкодження мін та боєприпасів.

Зокрема, кожна група отримала новий пікап, квадрокоптер, планшет, радіостанції, персональні і груповий набори для розмінування, металошукач, підривну машинку із зарядним пристроєм і підсумком тощо. Також військовим передано 10 модульних вибухозахисних костюмів «Яровит». Загальна вартість допомоги становить 21 574 637 грн.

«Нове обладнання і техніка — це суттєва допомога хлопцям, — говорить Олег Мазурок, командир одного з полків Сил підтримки ЗСУ, котрий отримав допомогу в рамках проєкту.— Прохідні надійні авто не просто комфортні — вони рятують життя. Коли група виїздить на завдання на старому УАЗі, найбільше хвилюємось, аби він не дав збій, коли треба вибратися з-під обстрілу або евакуйовувати поранених. Тут кожна хвилина важлива. Сапери зараз — основна ціль окупантів. Адже від них залежить можливість руху наших підрозділів уперед».

Мета кампанії, яку ініціювали Київстар та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media — зібрати 175 мільйонів гривень. Кошти спрямовуються на закупівлю обладнання та транспорту для саперів 146 інженерно-саперних груп ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечних для людей наслідків війни та окупації.

Допомога у розмінуванні — важлива місія для Київстар, тому національний мобільний оператор вже перерахував на збір 20 000 000 грн.

«Ми вдячні за кожен донат та підтримку цієї надважливої ініціативи для країни. Наша мета — забезпечити усі 146 інженерно-саперних груп, а для цього необхідно зібрати ще 87,5 млн грн. Долучайтесь до проєкту. Це наша спільна допомога героям-саперам, які першими заходять до деокупованих міст і сіл країни», — зазначає Ганна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.

За оцінками експертів, внаслідок війни Україна стала найбільш замінованою країною світу: понад третина території країни та майже всі прибережні води несуть мінну небезпеку, можуть містити снаряди, які не здетонували. Це щоденно наражає на небезпеку близько 18 млн мирних людей.

Кожний охочий може зробити індивідуальний внесок через сайт ініціативи «Нам тут жити». А абоненти Київстар можуть підключити унікальну благодійну Суперсилу Допомога ЗСУ — це спеціальна підписка, яка дозволяє робити щомісячний донат на розмінування до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента, поки у нього підключена Суперсила Допомога ЗСУ, яка доступна у більшості тарифів передплати Київстар.

Спільний збір фонду «Повернись живим» і Київстар в рамках проєкту «Нам тут жити» стартував у травні 2023 року. Для збору вже акумульовано 93,3 мільйонів грн. і триватиме проєкт до завершення збору цільової суми — 175 мільйонів гривень.