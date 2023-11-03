Київстар передав нове спорядження для розмінування країни

3 ноября 2023, 14:15

У межах спільної ініціативи «Нам тут жити» від Київстар та фонду «Повернись живим» 76 інженерно-саперних груп вже отримали допомогу.

Загальна вартість переданого транспорту й обладнання сягає понад 105 мільйонів гривень. Благодійний збір для забезпечення транспортом й обладнанням 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ триває.

Днями фонд передав новий транспорт, саперне обладнання та вибухозахисні костюми «Яровит» ще 25 інженерно-саперним групам Сил підтримки ЗСУ.

Допомогу цього разу отримали підрозділи Центру спеціальних інженерних робіт, 47-ої інженерної бригади і 134-го окремого інженерного батальйону. Її вартість становить 33 504 563,88 мільйона гривень.

Мобільний оператор вдруге підтримав збір благодійним внеском у розмірі 10 мільйонів грн. Загальна сума допомоги від Київстар складає вже понад 50 мільйон грн.

В компанії зазначили, що проєкт з розмінування є дуже важливою гуманітарною ініціативою, що є запорукою відновлення та економічного розвитку країни.

«Більше половини від запланованих 146 груп саперів отримали пікапи й базові набори обладнання для розмінування. З цією допомогою військові працюють на деокуваних територіях Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини, щомісяця знешкоджуючи тисячі вибухонебезпечних предметів, нерозірваних боєприпасів. Дякуємо Київстару і кожному, хто долучається до проєкту і підтримує тих, хто йдуть першими», — зазначила Вікторія Дворецька, керівниця інструкторського відділу Фонду «Повернись живим».

«Нам тут жити» — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media. 100% зібраних коштів будуть спрямованні на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для саперів ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупації.

Спільний збір стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми у розмірі 175 мільйонів гривень.