Путін не піде на мирні перемовини, — Леонід Кучма в інтерв'ю The Guardian

11 декабря 2023, 16:45

"Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, чого хотів. Йому доведеться це пояснювати російському народу", — повідомив Леонід Данилович, але запевнив, що США не припинять підтримку нашої країни, інакше "втратять обличчя перед світом".