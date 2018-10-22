Meizu Note 8 – примеры съемки основной камерой ночью

22 октября 2018, 16:15

Старший вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan), посредством своего аккаунта в Weibo, опубликовал несколько тестовых фото, созданных на основную камеру смартфона Meizu Note 8.

Напомним, что эта новинка производителя пока что не была представлена официально.



Все фото сделаны в ночное время. Она впечатляют отличным качеством.



Отметим, что основная камера Meizu Note 8 получила два модуля – 13Мп и 5Мп. У нее апертура f/1.9. Сами же снимки созданы со светочувствительностью 100 ISO и выдержкой в 1/2 секунды.



По слухам, Note8 укомплектуют 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+.

Фронтальная камера будет 8Мп.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.В качестве аппаратной платформы прогнозируется 8-ядерный процессор (точная модель пока не приводится), в «связке» с которым окажется 4 ГБ оперативной памяти.Работать аппарат будет под управлением Android 8.1 Oreo.Анонс Meizu Note 8 намечен на 25 октября.Как скоро аппарат появится в рознице, пока не уточняется. А вот цена уже известна - $145.