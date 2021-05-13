5 лучших производителей беспроводных наушников для телефона

13 мая 2021, 16:54

Беспроводные наушники существенно расширяют возможности прослушивания музыки. Они не мешают комфортному передвижению и подходят даже для занятий спортом.

Современные производители научились делать накладные беспроводные наушники, которые надежно фиксируются за счет оголовья. Хорошо держатся в ушах и вкладыши. Некоторые модели дополнительно оснащены заушинами.

Хорошие наушники с беспроводным подключением выпускают многие известные бренды.

Apple

Первые наушники Apple представили в 2001 году. Это были миниатюрные проводные «уши» Earbuds. В 2012 им на смену пришли EarPods, которые до сих пор есть у многих владельцев «яблочной» техники.

С беспроводными наушниками компания дебютировала в 2016 году. Это были Bluetooth наушники для телефона AirPods первого поколения. На этом в Купертино не остановились и со временем выпустили еще несколько разновидностей наушников:

AirPods второго поколения;

«продвинутые» AirPods;

большие AirPods Max.



Sennheiser

Sennheiser — бренд, излюбленный настоящими аудиофилами. Рекордная долговечность — одна из главных фишек фирменных разработок. Они служат много лет, сохраняя высокие показатели автономности и безупречную чистоту звука.

JBL

Название JBL неспроста ассоциируется у многих пользователей с топовой аудиотехникой. Бренд действительно выпускает устройства, техническим характеристикам которых можно позавидовать.

Продаются «уши» и колонки JBL как в фирменных магазинах, так и в обычных гипермаркетах электроники. В Украине купить беспроводные наушники TWS от JBL можно по ссылке https://wo.ua/besprovodnye-naushniki/naznachenie_1-is-true_wireless_tws/.

Sony

Компания Сони уже много лет занимается созданием электронной аппаратуры. Она регулярно выпускает новые беспроводные наушники с поддержкой инновационных технологий. Обилие новинок и их технологичность — один из главных секретов популярности марки.

Xiaomi

Разработки Xiaomi привлекают пользователей низкой стоимостью и хорошим качеством. Производитель удешевляет продукцию за счет использования бюджетных комплектующих. Приобрести беспроводные наушники можно дешевле, чем за 1000 гривен. Это отличная цена для гаджетов с хорошим чистым звуком и удобным управлением.

Чтобы удерживать лидерство на рынке наушников, известные бренды внедряют актуальные технологии, улучшающие качество звучания, перевыпускают обновленные версии старых моделей наушников, совершенствуют дизайн и добавляют новые функции.