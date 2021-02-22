Игровая гарнитура SVEN AP-G333MV — комфортный звук на каждый день

22 февраля 2021, 13:15

Надежная, комфортная и доступная — нужно ли выбирать что-то одно? С новой игровой гарнитурой SVEN AP-G333MV этого делать точно не придется.

Ну и, конечно, она обладает замечательным звуком, который порадует как геймеров, так и меломанов: динамики диаметром 40 мм обеспечивают широкий частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц. Это устройство, в котором нет ничего лишнего, а все внимание разработчиков было сосредоточено на самом главном.Потрясающий комфорт использования, а заодно и хороший уровень пассивной звукоизоляции обеспечивают мягкие амбушюры, сила прижима которых с помощью оголовья подобрана практически идеально. Чашки смонтированы в специальных «вилках» на ободе и имеют дополнительную степень свободы, что позволяет им лучше подстраиваться под особенности головы игрока. В конечном итоге посадка игровых наушников становится максимально удобной и позволяет проводить в них долгие часы. Размещенный на кабеле пульт дает возможность настраивать громкость и выключать микрофон в случае необходимости — все можно сделать быстро, легко и не отвлекаясь от игрового процесса. Сам кабель, кстати, заключен в прочную тканевую оплетку, придающую ему большую надежность и предотвращающую запутывание.Высокая чувствительность микрофона позволяет легко общаться в голосовых чатах, а при необходимости его можно спрятать в специальном пазу, превратив SVEN AP-G333MV в просто наушники, которые вполне подходят и для мобильного использования. Устройство получилось максимально сбалансированным и универсальным, что наверняка порадует всех его покупателей – продажи гарнитуры уже стартовали в магазинах электроники и бытовой техники.