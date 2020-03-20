Игровые наушники с микрофоном SVEN AP-U996MV

20 марта 2020, 12:15

Виртуальный звук 7.1 и функция вибрации обеспечат окружение игровой средой. Приготовьтесь услышать все и ощутить игру всем телом! Получите острые ощущения глубокого игрового опыта.

Наушники SVEN AP-U996MV с LED подсветкой привлекают стильным дизайном и функциональными возможностями. Двойные динамики 30 и 40 мм на каждое ухо воспроизводят полную звуковую гамму захватывающего игрового процесса. Ваши любимые игры наконец-то будут звучать так, как они должны. Многие геймеры считают, что стандартные стереонаушники не подходят для игровых баталий, поскольку дают посредственный звук. Те, кто используют беспроводные обычные наушники, отмечают небольшое несовпадение между действиями на экране и звуком, поступающим в ушной канал. Это одна из фундаментальных проблем, которую наушникам с виртуальным звуком 7.1 удалось решить.С помощью специального программного обеспечения SVEN сделал возможным создание реалистичной акустической атмосферы. Виртуальный объемный звук 7.1 имитирует эффект нескольких направленных каналов. На уровне цифровой обработки звука строятся искусственные переходы, затухания, скачки, благодаря которым создается впечатление объема и естественности звуковой среды. Вы получите точный позиционный звук во время игры. Игровые наушники SVEN AP-U996MV производят сбалансированный звук от громовых взрывов до тихих шагов в тайных операциях.Самые интересные ощущения появляются при активации виброотклика. Например, нажимая на газ за рулем автомобиля, вы не только услышите приятный рев двигателя, но и ощутите его всем телом, как будто реально сидите в салоне этого авто.SVEN AP-U996MV созданы для комфорта и выносливости в игре. Они выполнены из Soft-touch пластика. Удобное оголовье и комфортные амбушюры - и вы почти не чувствуете наушники на голове. Мягкое оголовье снимает давление, а умеренная, но при этом надежная фиксирующая сила обеспечивает комфортную посадку.Гарнитура оснащена прочным кабелем в тканевой оплетке, на котором находится пульт управления громкостью с функцией отключения подсветки, вибрации и микрофона. Наушники работают с вашим персональным компьютером через USB.