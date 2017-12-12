Стартовали продажи смарт-колонки Google Home Max

12 декабря 2017, 11:45

Американская Google объявила о начале продаж своей новой смарт-колонки - Home Max.

Новинка позиционируется в роли прямого конкурента HomePod от Apple.Стоимость девайса - $399.Среди особенностей новинки – два 4,5-дюймовые динамики для нижних частот и два 0,7-дюймовые твиттеры. Кроме того, «на борту» специальные сенсоры для лучшей настройки звука в конкретной комнате. Также отмечена поддержка работы с голосовым помощником Google Assistant.Среди прочего – поддержка Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2, есть функции Chromecast и Chromecast Audio, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.