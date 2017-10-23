Начались продажи смарт-колонки Google Home Mini

23 октября 2017, 9:15

Американский гигант Google начал продажи своей «облегченной» смарт-колонки – Google Home Mini.

На данный момент эта новинка уже доступна в Google Store в нескольких странах мира, а еще у ряда партнеров производителя.Напомним, что Google Home Mini обладает 40-мм динамиком с 360-градусным охватом плюс четырьмя светодиодами под тканевым покрытием. Физические размеры ее – 98х42, а вес – 173 грамма. Отдельно отмечена поддержка Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth, кроме того, есть Chromecast и Chromecast Audio. Также среди особенностей колонки – установка напоминаний, помощь с расписанием, вещание новостей и пр.Google Home Mini доступна в трех цветовых решениях корпуса – розовом, светло-розовом, а также темно-сером. Стоимость девайса - $49.