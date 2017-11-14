Samsung Galaxy S9 – в Сети появились 3D-модели флагмана

14 ноября 2017, 9:15

В Weibo «всплыли» сразу две иллюстрации 3D-моделей не анонсированного на данный момент флагманского смартфона Galaxy S9.

Судя по этим фото, грядущая новинка таки получит безрамочный экран, который будет занимать практически всю переднюю панель. Заметно при этом измениться дизайн тыльной части, если сравнивать ее с предшественником. Кроме того, эта новинка южнокорейского производителя получит двойную основную камеру по типу Note8. Однако она здесь будет организована вертикально, а не горизонтально. Сканер отпечатков пальцев переместиться чуть ниже камеры.

Пока что это все новости об этом терминале.