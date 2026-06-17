Відбувся офіційний анонс планшета Lenovo Tab Plus Gen 2

17 июня 2026, 14:45

Компанія Lenovo представила Tab Plus Gen 2 — планшет нового покоління, створений з урахуванням того, що люди дедалі частіше переходять від перегляду медіа до багатозадачності та спільного використання пристроїв.

Завдяки вдосконаленням у сфері аудіовізуальних можливостей, універсальності та інтелектуальних функцій, планшет розширює свою роль у ширшому спектрі сценаріїв використання.

Під час перегляду фільмів, стримінгу серіалів або прослуховування музики користувачі отримують переваги багатошарового звучання Tab Plus Gen 2, яке оживляє кожну сцену — від чіткішого відтворення діалогів у насичених епізодах до глибших басів, що заповнюють кімнату. В основі цього досвіду — вдосконалена кінематографічна аудіосистема з професійною системою JBL Pro із дев’яти динаміків, налаштованою з використанням Dolby Atmos®, що забезпечує більш насичений і більш реалістичний звук.



Вбудований режим Bluetooth-колонки також дозволяє планшету працювати як окрема акустична система, даючи змогу легко відтворювати та керувати музикою чи подкастами безпосередньо зі смартфона. Для більш персоналізованого прослуховування планшет також оснащений технологією обробки звуку Dolby Audio з режимами Dynamic, Movie та Music, що дозволяють адаптувати звучання під різні типи контенту.



На додачу до аудіоможливостей Tab Plus Gen 2, оновлений дисплей покращує кожен момент перегляду. Його збільшений 12,1-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 2.5K, підтримкою Dolby Vision та HDR10 забезпечує яскраві кольори та вищу чіткість зображення. Незалежно від того, використовується планшет у приміщенні чи надворі під прямим сонячним промінням, яскравість до 800 ніт у режимі High Brightness Mode допомагає зберігати чіткість зображення.

Tab Plus Gen 2 ідеально вписується у повсякденне життя та оснащений новою підставкою, яка обертається на 360 градусів і підтримує різні положення як у вертикальному, так і в горизонтальному режимах. Незалежно від того, чи переглядаєте ви відео в ліжку, стежите за рецептом на кухні, вмикаєте музику під час зустрічі з друзями або дивитеся фільм під час кемпінгу, планшет легко адаптується до найрізноманітніших занять. Режими “Нахил”, “Кінотеатр”, “Підставка” та “Підвішування” дозволяють пристрою природно адаптуватися до різних умов та ситуацій. Окрім активного використання, вбудований режим очікування дозволяє Tab Plus Gen 2 працювати як цифрова фоторамка, додаючи більше індивідуальності спільним просторам.



Спеціально створений для Tab Plus Gen 2 чохол для перенесення з плечовим ременем дозволяє легко брати планшет із собою з кімнати в кімнату, у подорожі та в повсякденних справах.Загалом, органічно вписується в повсякденне життя користувачів, а не навпаки.



Для ще комфортнішого перегляду контенту різними мовами функція Lenovo AI Live Transcript із функцією перекладу в реальному часі¹ забезпечує миттєве розуміння того, що переглядається. Tab Plus Gen 2 також оснащений інтелектуальними функціями, такими як Lenovo Smarter Reader для зручнішого читання та навігації контентом, а також AI Notes у Lenovo Notepad для ефективного створення та впорядкування нотаток.

Tab Plus Gen 2 оснащений акумулятором ємністю 10200 мА·год, який забезпечує до 15 годин потокового перегляду відео на YouTube², а також підтримує швидке заряджання потужністю 45 Вт. Планшет сумісний із стилусом Lenovo Tab Pen Plus, бездротовою клавіатурою Lenovo Wireless Keyboard та мережевим зарядним пристроєм Lenovo 68 Вт USB-C® (усі аксесуари продаються окремо).Поєднуючи потужний звук, яскраве зображення та гнучкий дизайн, Tab Plus Gen 2 забезпечує захопливий досвід розваг у будь-яких умовах.Lenovo Tab Plus Gen 2 незабаром з'явиться у продажу на окремих ринках, а його орієнтовна стартова ціна становитиме від 399 євро.