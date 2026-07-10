Во Флориде появился аэропорт имени Трампа

10 июля 2026, 15:45

Один из ключевых аэропортов Флориды - Международный аэропорт Палм-Бич - официально сменил название.

Теперь, согласно американским СМИ, он называется Международным аэропортом имени президента Дональда Дж. Трампа. Закон о переименовании аэропорта был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте.Первым самолетом, приземлившимся там после переименования, был самолет самого Трампа, который часто пользуется этим аэропортом. Отмечается, что это решение уже вызвало много критики. Флоридские демократы указали, что переименование аэропорта будет стоить примерно $5,5 млн, и обвинили губернатора в том, что идея «порадовать» президента Трампа для него важнее экономии $5 млн налогоплательщиков.