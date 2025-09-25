Суд отклонил иск Трампа к The New York Times на $15 млрд

Федеральный судья во Флориде назвал жалобу президента США в ее нынешнем виде "неправильной и недопустимой", сообщается на сайте издания.
"Иск — это не публичная трибуна для оскорблений и ругательств. Это не защищенная платформа, чтобы яростно нападать на противника", — написал судья.
У Дональда Трампа есть 28 дней на подачу измененного иска.
Иск касается статей, основанных на книге "Счастливчик-неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха" журналистов NYT Сьюзан Крейг и Расса Бюттнера, опубликованных в газете в середине сентября. Трамп считает, что репортеры опорочили его репутацию как успешного бизнесмена, и потребовал компенсацию.
