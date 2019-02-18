Samsung представляет новый стильный планшет Galaxy Tab S5e

18 февраля 2019, 10:15

Компания Samsung Electronics представляет Galaxy Tab S5e – элегантный и удобный в использовании планшет, обладающий множеством интеллектуальных функций для общения.

Оснащенная большим 10,5-дюймовым дисплеем и мощной батареей новинка была разработана, чтобы пользователи могли полностью погрузиться в развлекательный контент.



Tab S5e получил великолепный новый дизайн, в котором сочетаются практичность и стиль. Невероятно тонкий (всего 5,5 мм) элегантный металлический корпус и вес (400 г) делают Tab S5e идеальным портативным устройством, прочным и органично вписывающимся в повседневную жизнь пользователей. Планшет доступен в ярких и современных монохромных цветовых решениях: серебряный, черный и золотой.



Благодаря мощной батарее, заряда которой хватает на 14,5 часов 1, Tab S5e оптимизирован для максимальной производительности, позволяя дольше наслаждаться играми, стримингом видео или общением в Интернете.



Tab S5e обладает широкими возможностями для общения и связи. Будучи первым планшетом Samsung с поддержкой обновленного интеллектуального помощника Bixby 2.02, Tab S5e максимально прост и удобен в использовании. Он станет идеальным центром управления домашней техникой3.



Например, пользователи могут управлять несколькими домашними устройствами одновременно с функцией Quick Command, которая позволяет «привязывать» сразу несколько действий к одной голосовой команде. Таким образом, управление домашней экосистемой становится еще более быстрым, простым и персонализированным.



В сочетании с клавиатурой (продается отдельно) и док-станцией Samsung DeX Galaxy Tab S5e превращается в удобный инструмент для работы с интерфейсом, напоминающим ПК. С функцией «Всегда на связи»4 пользователь может отвечать на звонки или сообщения прямо с планшета, даже когда смартфон находится далеко или подключен к другой Wi–Fi сети.

Планшет позволит насладиться любым контентом, от захватывающих фильмов до любимых сериалов, отображаемом в мельчайших деталях благодаря легендарному Super AMOLED дисплею Samsung с соотношениям сторон 16:10 и невидимой клавишей «Домой». Tab S5e получил 10,5-дюймовый дисплей c тонкой рамкой. Соотношение размеров дисплея к корпусу устройства составляет 81,8%, обеспечивая улучшенные, максимально реалистичные впечатления от просмотра. Владельцы Tab S5e также смогут в течение 4 месяцев бесплатно наслаждаться сервисом YouTube Premium, позволяющим смотреть любимый контент на YouTube, YouTube Music и YouTube Gaming5без ограничений и в высоком разрешении.



Мощное глубокое звучание достигается благодаря встроенным четырем динамикам Tab S5e, что позволяет сохранять стереозвук при повороте устройства. Планшет получил интеграцию Dolby Atmos от AKG для трехмерного звука и профессионального баланса аудио.



Tab S5e будет доступен с апреля 2019 года.