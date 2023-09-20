В Крыму оккупанты тестируют блокировку YouTube

20 сентября 2023, 12:15

В аннексированном Крыму проще проводить интернет-эксперименты, потому что люди привыкли к оторванности от «большой земли».



В Крыму за последнее время несколько раз пропадал доступ к YouTube и другим сервисам Google. Эксперты телекоммуникационной сферы считают, что это может сигнализировать о тестовой подготовке к запрету видео-хостинга на захваченных украинских территориях.

Представители одного из крымских операторов связи («Миранда-медиа») признались, что работы по блокировке доступа к Google действительно проводились. Но в целях безопасности жителей информация об этом не подлежит распространению.



Существует несколько причин, почему именно оккупированный полуостров стал для рашистов полигоном отключения видео-хостинга.



Во-первых, оккупанты понимают, что далеко не все крымчане рады их присутствию на полуострове. Поэтому здесь усилен госконтроль над всеми сферами жизни и с 2018 г. проводятся тесты по блокировке некоторых сервисов.



Во-вторых, несмотря на то, что Крым уже почти 10 лет под оккупацией, власти рф так и не смогли интегрировать его в свою экономику. Многие службы и компании так и не начали здесь работать и даже не осуществляют туда доставку.



Жители полуострова привыкли жить своей жизнью, оторванной от «внешнего мира». Здесь проще воспринимаются очередные инфраструктурные проблемы. А значит и уровень общественного недовольства в случае введения очередного запрета будет ниже.