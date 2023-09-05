Крымские банки передают информацию о своих клиентах в военкомат

5 сентября 2023, 11:15

По информации наших источников в военкомате, оккупанты планируют запускать активный процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов с 12 сентября.

Особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках.



Также сообщается, что лиц, скрывающихся от мобилизации будут выявлять через банки. Операторам банков поставлена задача вызывать клиентов с паспортами, якобы, для сверки и обновления данных, и если лица интересующие оккупационную систему появятся, то сообщать об их месте нахождения, в крайнем случае прямо вызывать полицию.



Оккупанты делают невозможной жизнь на полуострове. Они будут искать всё новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов. Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена. Этого допустить нельзя!