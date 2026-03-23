Подтверждены повреждения самолета А-50 и завода в Алчевске - Генштаб

23 марта 2026, 9:15

В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли поражения важным объектам российского агрессора.

В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливка и первичная обработка заготовок большого калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.Также поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ВОТ Запорожской обл.).В Генштабе также уточнили результаты поражения 17 марта этого года объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ).Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.