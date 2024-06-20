The Telegraph: Сунак потерпит сокрушительное поражение на парламентских выборах

20 июня 2024, 14:15

Согласно опросу компании Savanta, правящая Консервативная партия Британии рискует потерять большинство в парламенте (365 мест), удержав лишь 53 мандата.

В свою очередь, оппозиционная Лейбористская партия увеличит количество мест с 202 до 516, тем самым получив абсолютное большинство. Это достаточно для формирования правительства без коалиции с другими партиями. Также отмечается, что Сунак может стать первым премьером в истории Британии, который может не попасть в состав нового парламента.22 мая премьер Британии Сунак объявил о проведении досрочных выборов в Палату общин (нижняя палата британского парламента) 4 июля. Палата общин состоит из 650 депутатов.Опрос проводился 7-18 июня среди 18.000 респондентов старше 18 лет.