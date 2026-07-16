Сийярто оставляет депутатский мандат и будет работать в BYD

16 июля 2026, 9:45

Экс-глава МИД Венгрии Сийярто (2014-2026) подал заявление о сложении депутатского мандата.

«Причина в том, что я получил чрезвычайно выгодное предложение от одной из ведущих мировых компаний на международную должность», - написал он на Facebook-странице. Бывший дипломат начнет работать в одном из крупнейших китайских конгломератов BYD в качестве руководителя отдела внешних связей и развития нового бизнеса.Сийярто вошел в венгерский парламент в 2002 г., с 2010 г. был личным пресс-секретарем премьера Орбана. С 2012 г. стал госсекретарем по иностранным делам и внешней торговле, а с 2014 по 2026 гг. занимал пост министра иностранных дел и внешней торговли.