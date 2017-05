Яндекс.Музыка подготовила спецпроект к Евровидению

3 мая 2017, 13:15

В преддверии Евровидения-2017 Яндекс.Музыка подготовила спецпроект — страницу, где пользователи могут послушать все песни, которые прозвучат на конкурсе в этом году.



Чтобы слушать было интереснее, плейлист можно фильтровать — например, оставить в нём только драматичные песни. Или только те, что поют кудрявые исполнители. Или только драматичные песни кудрявых исполнителей. Кроме того, пользователи могут голосовать за понравившиеся композиции — чем больше лайков, тем выше песня на странице спецпроекта.

Яндекс.Музыка регулярно делает подобные подборки. Например, пользователи сервиса могут послушать в одном плейлисте все песни, которые в этом году номинировались на «Оскар» или принесли «Грэмми» исполнителям.В каталоге Яндекс.Музыки — уже около 30 миллионов треков, от сегодняшних радиохитов до редкого фри-джаза из семидесятых. В Яндекс.Музыке для Android, iOS и Windows треки можно не только слушать онлайн, но и сохранять в памяти приложения.Евровидение-2017 в Украине:Time O.TorvaldУкраина на «Евровидении-2017»3:06Гісторыя майго жыцця NavibandБеларусь на «Евровидении-2017»3:02Hey Mamma Sunstroke ProjectМолдавия на «Евровидении-2017»2:59Occidentali's Karma Francesco GabbaniИталия на «Евровидении-2017»3:37Do It for Your Lover Manel NavarroИспания на «Евровидении-2017»3:25Requiem Alma, AlmaФранция на «Евровидении-2017»3:03Perfect Life LevinaГермания на «Евровидении-2017»3:01