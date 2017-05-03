3 мая 2017, 13:15

Яндекс.Музыка подготовила спецпроект к Евровидению

В преддверии Евровидения-2017 Яндекс.Музыка подготовила спецпроект — страницу, где пользователи могут послушать все песни, которые прозвучат на конкурсе в этом году.

Чтобы слушать было интереснее, плейлист можно фильтровать — например, оставить в нём только драматичные песни. Или только те, что поют кудрявые исполнители. Или только драматичные песни кудрявых исполнителей. Кроме того, пользователи могут голосовать за понравившиеся композиции — чем больше лайков, тем выше песня на странице спецпроекта.

Яндекс.Музыка регулярно делает подобные подборки. Например, пользователи сервиса могут послушать в одном плейлисте все песни, которые в этом году номинировались на «Оскар» или принесли «Грэмми» исполнителям.

В каталоге Яндекс.Музыки — уже около 30 миллионов треков, от сегодняшних радиохитов до редкого фри-джаза из семидесятых. В Яндекс.Музыке для Android, iOS и Windows треки можно не только слушать онлайн, но и сохранять в памяти приложения.

Евровидение-2017 в Украине:
   
Time O.Torvald
Украина на «Евровидении-2017»
    3:06
   
Гісторыя майго жыцця Naviband
Беларусь на «Евровидении-2017»
    3:02
   
Hey Mamma Sunstroke Project
Молдавия на «Евровидении-2017»
    2:59
   
Occidentali's Karma Francesco Gabbani
Италия на «Евровидении-2017»
    3:37
   
Do It for Your Lover Manel Navarro
Испания на «Евровидении-2017»
    3:25
   
Requiem Alma, Alma
Франция на «Евровидении-2017»
    3:03
   
Perfect Life Levina
Германия на «Евровидении-2017»
    3:01
Оцените новость:
  • 1 оценка