Яндекс.Музыка подготовила спецпроект к Евровидению

В преддверии Евровидения-2017 Яндекс.Музыка подготовила спецпроект — страницу, где пользователи могут послушать все песни, которые прозвучат на конкурсе в этом году.
Чтобы слушать было интереснее, плейлист можно фильтровать — например, оставить в нём только драматичные песни. Или только те, что поют кудрявые исполнители. Или только драматичные песни кудрявых исполнителей. Кроме того, пользователи могут голосовать за понравившиеся композиции — чем больше лайков, тем выше песня на странице спецпроекта.
Яндекс.Музыка регулярно делает подобные подборки. Например, пользователи сервиса могут послушать в одном плейлисте все песни, которые в этом году номинировались на «Оскар» или принесли «Грэмми» исполнителям.
В каталоге Яндекс.Музыки — уже около 30 миллионов треков, от сегодняшних радиохитов до редкого фри-джаза из семидесятых. В Яндекс.Музыке для Android, iOS и Windows треки можно не только слушать онлайн, но и сохранять в памяти приложения.
Евровидение-2017 в Украине:
Time O.Torvald
Украина на «Евровидении-2017»
3:06
Гісторыя майго жыцця Naviband
Беларусь на «Евровидении-2017»
3:02
Hey Mamma Sunstroke Project
Молдавия на «Евровидении-2017»
2:59
Occidentali's Karma Francesco Gabbani
Италия на «Евровидении-2017»
3:37
Do It for Your Lover Manel Navarro
Испания на «Евровидении-2017»
3:25
Requiem Alma, Alma
Франция на «Евровидении-2017»
3:03
Perfect Life Levina
Германия на «Евровидении-2017»
3:01