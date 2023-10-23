23 октября 2023, 13:45

Глава КГВА рассказал, какие системы ПВО защищают Киев

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, сейчас Киев защищает многоуровневая система противовоздушной обороны.

"Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят ЗРК – "Оса", Avenger; ПЗРК – Piorun, "Игла", "Стрела", Stinger, Martlet, RBS -70; ЗСАУ Gepard, ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 и другое. Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot", - сообщил Попко в интервью ТСН.
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