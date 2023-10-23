Глава КГВА рассказал, какие системы ПВО защищают Киев

23 октября 2023, 13:45

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, сейчас Киев защищает многоуровневая система противовоздушной обороны.

"Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят ЗРК – "Оса", Avenger; ПЗРК – Piorun, "Игла", "Стрела", Stinger, Martlet, RBS -70; ЗСАУ Gepard, ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 и другое. Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot", - сообщил Попко в интервью ТСН.