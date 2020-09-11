Изобретатель Oculus Rift создал военный дрон-разведчик с ИИ

11 сентября 2020, 9:15

Американский компания Anduril, одним из основателей которой является создатель гарнитуры виртуальной реальности Oculus Палмер Лаки (Palmer Luckey), представила новый разведывательный беспилотник Ghost 4. Его главными особенностями является то, что он электрический, складной и наделён системой искусственного интеллекта.