Изобретатель Oculus Rift создал военный дрон-разведчик с ИИ

Американский компания Anduril, одним из основателей которой является создатель гарнитуры виртуальной реальности Oculus Палмер Лаки (Palmer Luckey), представила новый разведывательный беспилотник Ghost 4. Его главными особенностями является то, что он электрический, складной и наделён системой искусственного интеллекта.
Компактный летательный аппарат может самостоятельно вести разведку местности и уведомлять оператора об обнаруженных объектах. При этом несколько таких беспилотников можно объединить в группу, размер которой неограничен.
Ghost 4 получил фюзеляж, внешне похожий на винтовку. Конструкция аппарата выполнена по вертолётной схеме. Длина беспилотника составляет 2,7 метра, а высота и ширина — 0,4 метра. В сложенном виде его длина составляет 1,1 метра.
Создатели утверждают, что электрический беспилотник Ghost 4 способен выполнять полёты продолжительностью более 100 минут. Машина оснащена съёмным блоком электронно-оптической системы со стабилизацией. При желании на него также можно установить дополнительные системы в виде отдельных модулей: лазерный целеуказатель, дополнительные вычислительные модули, а также системы связи.
Развёртывание Ghost 4 занимает меньше минуты. За это время его можно извлечь из кейса, разложить, активировать и отправить на выполнение задач.
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