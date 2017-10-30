Состоялся официальный анонс планшета Galaxy Tab A 8.0 (2017)

30 октября 2017, 13:05

Южнокорейская Samsung анонсировала на международный рынок свой новый планшет Galaxy Tab A 8.0 (2017).



Новинка позиционируется в роли решения для всей семьи. Здесь реализована поддержка детского режима Kids Mode со специальным контентом, играми и видео от LEGO.

Корпус аппарата металлический.Диагональ дисплея – 8 дюймов, а его разрешение 800х1280 точек. Основная камера – 8Мп; фронтальная – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 5000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечена поддержка 4G LTE (опционально), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Работает аппарат под управлением Android 7.1 Nougat.В продаже аппарат появится с ориентировочным ценником в $300.