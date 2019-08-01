Samsung представляет новый Galaxy Tab S6

1 августа 2019, 13:15

Компания Samsung Electronics объявляет о запуске Galaxy Tab S6 - нового планшета для творчества и общения, развлечений и эффективной работы.

В Украине устройство поступит в продажу после 22 августа и будет доступно по рекомендованной розничной цене 27 999 грн в сером цвете.



Сегодня возможности дистанционного управления и беспроводной зарядки S Pen предоставляют владельцам Galaxy Tab S6 еще больше свободы действий: используя функцию жестов (действия S Pen Air), можно легко делать снимки или управлять мультимедийным контентом даже если планшет не находится у вас в руках. Десять минут зарядки беспроводного S Pen позволят работать с аксессуаром на протяжении 10 часов.



Рукописные записи можно преобразовать в цифровой текст и экспортировать в такие форматы, как документ Microsoft Word, в один клик. Во время просмотра видео заметки или наброски можно делать прямо на экране, регулируя прозрачность окна Samsung Notes, для максимально простой многозадачной работы.



Galaxy Tab S6 получил новую усовершенствованную версию Samsung DeX, с которой можно плавно переключаться на работу в режиме ПК для просмотра контента, работы с документами или решения других задач.



С функциональной клавишей DeX на новом чехле-клавиатуре Galaxy Tab S6 можно запускать и выключать DeX одним нажатием клавиши. Эргономика клавиатуры была оптимизирована и теперь она оснащена подставкой для S Pen, позволяет регулировать угол наклона установки устройства и обладает сенсорной панелью и новыми функциональными клавишами.



Камера Galaxy Tab S6 получила первый на планшетах Samsung двойной модуль с ультрашироким объективом в еще более компактном, тонком и портативном корпусе толщиной 5,7 мм. Сверхширокоугольный объектив с углом обзора 123 градуса, соответствующим человеческому глазу, позволяет фотографировать пейзаж именно таким, как его видят пользователи. Встроенный в камеру нейронный модуль (NPU) поможет делать фотографии профессионального качества с помощью улучшенных эффектов для снимков.



Galaxy Tab S6 также стал первым планшетом Samsung со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Защиту Tab S6 обеспечивает платформа безопасности Samsung Knox. Кроме того, можно легко вывести Galaxy Tab S6 из «спящего» режима, чтобы быстро войти в систему, дважды коснувшись экрана.



10,5- дюймовый Super AMOLED дисплей Galaxy Tab S6 в сочетании с четырьмя динамиками от AKG и Dolby Atmos® идеально подходят для того, чтобы играть в игры или наслаждаться просмотром кинофильмов.



Благодаря сочетанию качественной графики, звука, интеллектуального программного и аппаратного обеспечения и партнерства с ведущими игровыми платформами, такими как Unity и Unreal Engine, Galaxy Tab S6 обеспечивает захватывающий и высококачественный процесс игры.

Мощный процессор и программа для улучшения производительности системы Game Booster с возможностями искусственного интеллекта сокращают время загрузки игры, оптимизируют частоту кадра и другие важные параметры. Кроме того, теперь общаться с командой во время игры можно, используя приложение Game Launcher.



С Galaxy Tab S6 стало доступно еще больше любимого контента. Находить фильмы и сериалы на Netflix стало проще с помощью универсального встроенного поисковика Finder, а также смотреть видео на YouTube без рекламы, оффлайн и на ходу на тарифном плане YouTube Premium2.



Galaxy Tab S6 станет центром управления бытовой техникой и другими “умными” устройствами с помощью приложения SmartThings.