Состоялся анонс смартфона Samsung Galaxy J7+

4 сентября 2017, 9:45

Южнокорейская компания Samsung на официальном уровне объявила об анонсе своего нового смартфона - Galaxy J7+.



Новинка получила двойную основную камеру, а, кроме того, 5,5-дюймовый Full HD – дисплей с Super AMOLED матрицей в основе.

Что касается первого из отмеченных «элементов», речь о 13Мп и 5Мп модулях. Фронтальная камера – 16Мп.О модели процессора пока конкретики нет, однако уточняется, что он здесь 8-ядерный и обладает частотой 2,4 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной 32ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Среди прочего упоминается сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор на 3000 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.1.1.В продаже новинка появится с ориентировочным ценником в $390. Точная дата релиза пока не называется.