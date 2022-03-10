СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги - куди надсилати дані

10 марта 2022, 19:51

Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України.



Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також «гарячі» телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери.

Таким чином, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:▪️на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot▪️на електронну пошту tribunal.2022.02.24@gmail.com▪️за телефонами цілодобової гарячої лінії:Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.УВАГА! Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати!Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності!