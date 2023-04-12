Російська митниця атакована хакерами

12 апреля 2023, 12:45

Вся федеральна митна служба Росії вже третю добу не може нормально працювати через масовану кібератаку.

Поки що ніхто з хакерів не взяв на себе відповідальність за її організацію. Втім, ходить чутка, що, судячи з масштабів, чергову «бавовну» агресору влаштували кібера СБУ.



"Учора інспекторам навіть комп'ютери не вмикали — боялися, що вірус пошириться. Але всі сиділи на місцях — згадували, як працювати із паперовими деклараціями. Сьогодні вони вже листочки почали від декларантів приймати, факсом відправляти. Зате хоч потроху справа почала рухатися. Усі чекають перезапуску системи", – розказав журналістам працівник митниці.