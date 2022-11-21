Vodafone розширив мережу на Херсонщині і забезпечив деякі безкоштовні послуги

21 ноября 2022, 13:15

За останню добу інженерам Vodafone вдалось значно розширити покриття у Херсоні. Наразі мережа покриває практично все місто, фахівці продовжують працювати над відновленням об´єктів зв´язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для херсонців.

Також після звільнення зв´язок відновлено у ще декількох населених пунктах Херсонщини: це Кочубеївка, Велика Олександрівка, Миролюбівка, Михайлівка, Велика Олександрівка, Берислав, Нововоскресенське, Нововоронцовка, Біла Криницяі і Старосілля.Для всіх абонентів, які знаходяться на звільнених територіх та зберегли активні SIM-карти Vodafone, нараховується:• 10 ГБ мобільного інтернету;• 1000 хвилин для дзвінків на всіх операторів.Також команда Vodafone працює над розблокуванням SIM-карт та відновленням їх роботи. Мешканці, які втратили свої номери, отримали від співробітників компанії нові безкоштовні sim-картки.