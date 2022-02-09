Евросоюз намерен оказать многомиллиардную поддержку производителям чипов

9 февраля 2022, 11:15

Стало известно о намерении Еврокомиссии упростить правила получения господдержки для производителей полупроводниковой продукции в Евросоюзе.

Чиновники считают, что дополнительные меры помогут развитию отрасли, связанной с производством чипов, а также снизят зависимость от поставок такой продукции из США и Азии.

Новые меры предпринимаются на фоне глобального дефицита чипов, нехватка которых ощущается во многих сферах, начиная от производства смартфонов и заканчивая автомобилестроением. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что европейский закон о чипах «позволит привлечь €15 млрд дополнительных государственных и частных инвестиций к 2030 году».



«Это будет сделано в дополнение к €30 млрд государственных инвестиций, уже запланированных в рамках программ NextGenerationEU, Horizon Europe и национальных бюджетов. И эти средства будут дополнены долгосрочными частными инвестициями», — прокомментировала данный вопрос Урсула фон дер Ляйен.



Также было отмечено, что регулятор облегчит правила получения государственной помощи, а также постарается предотвратить выделение незаконных субсидий, предоставляемых странами ЕС компаниям, занимающимся производством чипов. «Мы адаптируем наши правила государственной помощи на строгих условиях. Это впервые позволит оказывать государственную поддержку европейским "первым в своём роде" производственным предприятиям, которые приносят пользу всей Европе», — сказала фон дер Ляйен.



По словам Еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), производители полупроводниковой продукции из Евросоюза смогут получить более ощутимую государственную поддержку. Это делается с целью увеличения доли ЕС на мировом рынке полупроводников до 20 % к 2030 году. «Такие предприятия не будут существовать в Европе, если мы ничего не предпримем. Может быть оправданным покрытие до 100 % доказанного дефицита финансирования за счёт государственных ресурсов», — заявила Вестагер во время беседы с журналистами.

(C) 3dnews