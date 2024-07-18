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18 июля 2024, 16:24
Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии
Её назначение поддержал 401 депутат Европарламента, против – 284.
Голосование было тайным.
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